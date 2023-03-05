شكرا لقرائتكم خبر 480 معتقلا فلسطينيا خلال شهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد نادي الأسير الفلسطيني في تقرير أن من بين الذين اعتقلهم جيش الاحتلال الشهر الماضي 67 طفلا، و167 فلسطينيا من مدينة القدس التي شهدت الشهر الماضي عمليات اقتحام ومداهمات واسعة.
وفي السياق نفسه أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة طفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في مخيم العروب بمدينة الخليل، واعتقاله بعد إصابته.
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