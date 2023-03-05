شكرا لقرائتكم خبر 480 معتقلا فلسطينيا خلال شهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وثقت مؤسسات الأسرى الفلسطينية اعتقال جيش الاحتلال الغاشم الشهر الماضي 480 فلسطينيا، في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم أطفال ونساء.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني في تقرير أن من بين الذين اعتقلهم جيش الاحتلال الشهر الماضي 67 طفلا، و167 فلسطينيا من مدينة القدس التي شهدت الشهر الماضي عمليات اقتحام ومداهمات واسعة.

وفي السياق نفسه أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة طفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في مخيم العروب بمدينة الخليل، واعتقاله بعد إصابته.