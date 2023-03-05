الأردن يمنع الإخوان من العودة للأضواء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفضت الأجهزة الأمنية الأردنية عقد مؤتمر لحزب «جبهة العمل الإسلامي» المنبثق عن جماعة الإخوان غير المرخصة في الأردن.

وأكدت المصادر أن الإخوان تقدموا قبل أيام بطلب لعقد لقاء في قاعة للمؤتمرات مدينة الحسين الرياضية بعمان، في ذكرى معركة الكرامة التي وقعت في 21 مارس 1968 التي انتهت بانتصار الجيش الأردني ومنظمة التحرير الفلسطينية على الجيش الإسرائيلي، موضحة أن القرار جاء بمنع عقد الفعالية. حسب تأكيدات موقع (24) الإماراتي.

ورفضت المصادر الكشف عن أسباب رفض عقد المؤتمر، في وقت يرى مراقبون القرار في إطار الضغط الذي تمارسه الدولة على الجماعة غير المرخصة منذ سنوات.

ويرى المراقبون أن الرفض جاء لتفويت الفرصة على الجماعة التي عادة ما تبحث عن أي فرصة لإعادة تسويق نفسها ومحاولة جذب قواعد جديدة بعدما تعرضت لضربات عديدة.

وسحبت السلطات الأردنية قبل سنوات ترخيص جماعة الإخوان ومنحته لمجموعة من المنشقين الذين أسسوا جمعية الإخوان لتصبح بديلة عن الجماعة الأم.

ومنذ ذلك الوقت تواجه الجماعة أزمات متتالية تمثلت بالانشقاقات وإغلاق المقرات الرسمية ومنع الفعاليات ما أدى إلى ضعف التأثير الشعبي لها الأمر الذي تسبب بخسارتها في انتخابات النقابات والبرلمان.