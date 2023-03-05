شكرا لقرائتكم خبر رئيس الطاقة الدولية: وضع روسيا يشهد انتكاسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول «إن وضع روسيا كمورد رئيس للطاقة مني بانتكاسة دائمة بعدما انصرف الغرب عن نفطها وغازها بسبب الحرب في أوكرانيا».

وأكد في مقابلة نشرتها صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية السبت «خسرت روسيا معركة الطاقة».

وأوضح أن صادرات موسكو من النفط والغاز انخفضت بنسبة 40 % منذ غزو قواتها العسكرية لأوكرانيا قبل عام، مضيفا أن هذه مجرد بداية المشكلات.

يشار إلى أن حقول النفط والغاز الروسية معقدة تقنيا وجيولوجيا وتحتاج إلى دعم خبراء دوليين، وذكر بيرول أنه «رغم ذلك انسحب هؤلاء الخبراء من روسيا».