موجة تسمم جديدة لتلميذات المدارس بإيران

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وتم علاج ما لا يقل عن 300 فتاة في أكثر من عشر مدن من أعراض مختلفة مجهولة المصدر، وفقا لما نقلته وكالة بلومبيرج.
واحتج الآباء في طهران ومدن أخرى على هجمات التسميم المشتبه بها، وفقا لمقاطع فيديو غير مؤكدة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.
وعولجت أكثر من 120 فتاة في مدينة همدان غربي البلاد ومقاطعة كابوداراهانج المجاورة من الغثيان والإجهاد والدوار.
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