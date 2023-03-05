شكرا لقرائتكم خبر موجة تسمم جديدة لتلميذات المدارس بإيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أنه تم نقل مئات التلميذات إلى مستشفيات في جميع أنحاء إيران أمس الأول، مع استمرار الهجمات الكيميائية المشتبه بها على مدارس البنات في البلاد.

وتم علاج ما لا يقل عن 300 فتاة في أكثر من عشر مدن من أعراض مختلفة مجهولة المصدر، وفقا لما نقلته وكالة بلومبيرج.

واحتج الآباء في طهران ومدن أخرى على هجمات التسميم المشتبه بها، وفقا لمقاطع فيديو غير مؤكدة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعولجت أكثر من 120 فتاة في مدينة همدان غربي البلاد ومقاطعة كابوداراهانج المجاورة من الغثيان والإجهاد والدوار.