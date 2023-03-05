شكرا لقرائتكم خبر عن طرق الصعيد على رادار "محلية النواب".. وتوصيات عاجلة بشأن الطريق فى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، طلبات إحاطة مرتبطة بالطرق بمحافظات وجه قبلي "الصعيد"، وناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق رضوان، بشأن إهدار المال العام في مشروع عمل طريق موازي الطريق الزراعي الشرقي من قرية القوصة إلى أولاد الشيخ .

كما ناقشت طلب إحاطة للنائب أحمد عبد السلام قوره بشأن تراخي الأجهزة المختصة بمحافظة سوهاج من اتخاذ اللازم لإزالة العمليات أمام رصف طريق شرق ترعة نجع حمادي الشرقية من الخزان جنوباً حتى محور حرجا بطول 45 كم

وقال النائب طارق رضوان إن محافظة سوهاج تشكلت لجنة مكونة من السكرتير العام ورئيس مجلس المدينة والإدارة الهندسية والطرق والكباري والري وشركة الكهرباء وشركة المياه والبدء في الأعمال التمهيدية وتسوية الطريق الشرقي الموازي للطريق السريع ورفع المعوقات والعمل على تلافيها استعدادا لرصف الطريق وعمله كطريق موازي الخط السريع " .

وتابع:" وقد أفادت جميع الجهات المعنية والتي سبق ذكرها عدم جدوى المشروع نظرا لوجود قرى وجوامع ومحطات مياه ومصارف ري لعوق إنشاء مثل هذا المشروع ومع ذلك بدأت أعمال الردد وتجهيز التربة الزلطية مما بعد إهدار للمال العام، مضيفا :" علاوة على قيام السكرتير العام للمحافظة في توجيه النفقات المخصصة للمجالس القروية برنامج حياة كريمة وتوجيهها دون حق لردم الطريق المذكور والذي يمثل استياء شديد بين الأهالي.

قال أحمد عبد السلام فورة: بشأن تراخى الأجهزة المختصة بمحافظة سوهاج عن اتخاذ اللازم لإزالة العقبات أمام رصف طرق شرق ترعة نجع حمادى الشرقية من الخزان جنوبا حتى محور جرجا بطول 45 كم، وتصدير ردود غير دقيقة عن الطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب منا تسبب فى كثير من الحوادث .

وأكد أنه منذ 2009 وهذه المشكلة موجودة، ولابد من تطوير هذه المنطقة حفاظا على الأرواح، حيث أدرجت القيادة السياسة هذا الطريق ضمن حياة كريمة، وتقدمت بالطلب لتأخير الجهات المعنية عن إنهاء الأعمال، خاصة وزارة الرى، ويوجد كتاب صادر من المحافظ إلى رئيس الوزراء لإنهاء الخدمات، بعد تقديم كافة التقارير من الجهات المعنية .

مطالبا بضرورة ازدواج الطريق الشرقى من نجح حمادى من الخزان حتى محور جرجا .

بدوره عقب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية قائلا :"مجلس الوزراء وجه أكثر من مرة، بأهمية التواصل بين المحافظين والجهات التنفيذية مع النواب، ولدينا شكاوى من سوء التواصل، وهذه أحد معايير تقسيم الجهات التنفيذية، وإذا جاءت معلومة وشكوى متكررة من سوء التواصل سوف أحمل وزير التنمية المحلية وقيادات الوزارة، هذه المسؤولية، وعليهم افادة اللجنة بمذكرة رسمية .

وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أنه تقدم بهذا الطلب لما لمسه من محاولة لتغيير الأوضاع والمسميات للخريطة الجغرافية، مؤكدا أن المجتمعات لا تبنى بحسن النوايا.

وأضاف أن هذا الطريق هو طريق يبدأ من الجيزة حتى محافظة اسوان، واتفق على أن هناك حالة تردى فى الطريق الشرقى والغربى، ولكن الخطة الموضوعة لن تحل المشكلة، مضيفا أن الطريق يمتد من مركز دار السلام لمسافة 70 كيلو متر، وتفاجئنا بتشكيل عدة لجان لعمل طريق موازي داخلى شرق، وتكون ولايته للإدارة المحلية ورئيس هيئة الطرق والكبارى، وهو طريق داخلى، موضحا أن الطريق المزمع اقامته، يمتد بطول 45 كيلو متر، وهناك موانع طبيعية تعيق امتداد هذا الطريق.

وأوضح النائب طارق رضوان أن العوائق التى تحول إنشاء هذا الطريق، منها إزالة عدد 8 مساجد، وترحيل عملية مياه المدينة، وإزالة 3 محطات تحلية مياه، ترحيل أعمدة كهرباء، ورفع غرف الاتصالات، وإزالة مبنى المطافى، وإزالة مبنى للمناسبات، مما يزيد العبء على ميزانية الدولة بمليار جنيه،

وطالب النائب طارق رضوان، تشكيل لجنة تقضى حقائق لدراسة مدى الحاجة لهذا المشروع ومدى جدولة الغنية والاقتصادية وهل يتناسب المردود منه أم لا .

وأفاد النائب طارق رضوان أنه تقدم بطلبات سابقة وحصلنا على موافقات، من وزير النقل السابق للنقل، برفع كفاءة الطريق التابعة بهيئة الطرق والكبارى، وحصلنا على موافقة خلال توافر السيولة المالية، متسائلا عن الهدف من وضع مخصصات مالية فى طريق مثل هذا وترك مناطق أخرى محتاجه لرصف طرق واصفا ما حدث بأنه إهدار مال عام .

وقال محمد السيد عوض رئيس مجلس مركز دار السلام، أن رفع كفاءة الطريق الشرقى، وإعادة رصفه على عرضه الحالى ضمن مبادرة حياة كريمة، وهذا يتطلب بعض الإزلالات، بتعويضات 143 مليون جني، خلافا لرصف الطرق .

وقال سكرتير عام محافظة سوهاج، أن الهيئة العامة للطرق والكبارى، هي من استلمت الطريق الجديد، الفرعي والمحافظة ليس لها دور فى هذا الامر،، وتم تنفيذ 8 كيلو حتى الآ ن، و تكلفة الإزالات تم إرسالها لمجلس الوزراء،

وعقب السجيني" قائلا :"هذا الأمر يعتبر إهدار مال عام اذا لم يتم استكمال المشروع، وأن المحافظة هى المسؤولة .

وقال إيهاب إسماعيل مسؤول بهيئة الطرق والكبارى، أن فى 9 نوفمبر 2021 ، صدر خطاب من محافظة سوهاج لوزير التنمية المحلية لرصف 45 كيلو للطريق الجانبي.

وأضاف أنه فى أغسطس 2022 بحضور جميع الجهات، تم الاتفاق أنه إذ تم البدء فى الطريق يجب أن ينتهي بشكل كامل، وتم مخاطبة المحافظة لإزالة المعوقات، وخاطبت المحافظة مجلس الوزراء بتكلفة إزالة المعوقات ..

وقال مسؤول حياة كريمة أن الهيئة العامة للطرق والكبارى هى الهيئة التى تقرر كيفية معالجة مشكلة الطريق، وأن الأمر تقوم بدراسته" دار الهندسة" الجهة الاستشارية لمشروع حياة كريمة.

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب نهاية المناقشات بتوصية عاجلة تتمثل في تكليف وزارة التقل، ووزارة التنمية المحلية بإفادة اللجنة بكافة تفاصيل للمشروع والذى بدا بتنفيذ 8 كليو منه ودراسته الاقتصادية وجدوى المشروع المالية والفنية ومقارنته بمقترح النائب طارق رضوان خلال 15 يوما.