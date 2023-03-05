شكرا لقرائتكم خبر عن طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة التحفيزية للمصريين بالخارج أمام الشيوخ غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، يوم غد الاثنين، فى مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائبة هيام فاروق بنيامين عضو لجنة الثقافة والسياحة والآثار وعضو تنسيقية شباب الأحزاب وأكثر من عشـرين عضـوا، بشـأن "استيضاح سياسة الحكومة حول السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعـم مـدخراتهم في مصر وأيضـاً رعايـة مصالح المواطنين المصريين حول العالم".

وأشارت النائبة إلى حرص القيادة السياسية على رعاية مصالح المواطنين المصريين حـول الـعـالم، معتبرة إيـاهـم جـزءا محوريـا مـن عملية التنميـة الـتي يشهدها الوطن في ظل الجمهورية الجديدة، وقادرون على إحـداث فـارق بمـا ينقلونـه مـن خبرات ومعرفة وترويج للفرص المختلفة داخل مصر، في مجالات متنوعة.

وطالبت النائبة باستيضاح فاعلية اليات وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج في التواصل مع المصريين بالخارج وحـل مشكلاتهم، بمشـاركة مـن عـدة وزارات ومؤسسـات معنيـة بخدمـة المصريين بالخارج، لتحقيـق اسـتراتيجية الجمهورية الجديدة في خدمة المصريين بالخارج، ومنهـا طرق مختلفة للتواصل مع المصريين بالخارج، سواء بشكل مباشر، أو عن طريق الوسائط الافتراضية.

وتابعت: نريد استيضاح سياسات الوزارة في وضع عدد من المحفزات مثل توفير شهادات استثمار بعوائد متميزة، للمصريين بالخارج والداخل، سواء بالجنيه المصري أو الدولار أو منح تخفيضات من الشركة الوطنية للطيران (مصر للطيران) وأيضا ما يتعلق بالمبادرة الرئاسية "أتكلم عربي في المطارات، وأيضا ملف إعداد قاعدة بيانات للمصريين بالخارج و ما هي سياسة الوزارة في الترويج لمحددات ومميزات قانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج؟ وكيفية الحصول على سيارة من الخارج بدون جمارك؟ وذلك في إطار حرص وزارة الهجرة على تقديم التيسيرات للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج.