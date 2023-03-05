شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يسطر نفسه كواحدا من أساطير ليفربول.. الهداف التاريخي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق محمد صلاح رقما قياسيا جديدا رفقة ليفربول، فى فوز فريقه الليلة أمام مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة، فى أحدي الأمسيات الجميلة والممتعة داخل الآنفيلد، ضمن منافسات الجولة ال24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل صلاح إلى هدفه ال 129 مع ليفربول خلال جميع مشاركاته مع ليفربول بالدوري الإنجليزي، ليصبح بذلك الهداف التاريخي للريدز فى البيرميرليج، كأحد أول اللاعبين الأفارقة والعرب، الذي يتمكن من تحقيق هذا الرقم فى الدوري الإنجليزي.

وتمكن صلاح من خلال مسيرته القوية مع ليفربول، من تحطيم أسطورة تشيلسي الفيل الإفواري ديديه دروجبا، والذي لم يتمكن الوصول إلى هذا العدد من الأهداف فى مسيرته مع البلوز بالدوري الإنجليزي.

وقدم ليفربول واحدة من أفضل مبارياته على الإطلاق فى البيرميرليج هذا الموسم، رغم أن كل الترشيحات كانت تصب فى صالح الريدز، والذي كان يسير بصورة رائعة طيلة الفترة السابقة.



ليفربول يدق أبواب المربع الذهبي

وبهذا الفوز الكبير وصل ليفربول زحفه حول إعتناق المربع الذهبي، للمرة الأولي له هذا الموسم، بعدما رفع الريدز رصيده من النقاط إلى النقطة 42 فى المركز الخامس من ترتيب الدوري الإنجليزي، متجاوزا نيوكاسل صاحب ال 41 نقطة.

الجدير بالذكر أن هذه الهزيمة هى الأكبر لمانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد سقوطه فى بداية الموسم من السيتي بسداسية مقابل هدفين، فى منافسات الدور الأول.