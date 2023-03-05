شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. الوفد ينظم احتفالية بالذكرى 104 لثورة 1919 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الوفد عن إقامة احتفالية بمناسبة الذكري 104 لثورة 1919والتي توافق 9 مارس القادم .

وأكد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد، أن الحزب يقيم هذه الاحتفالية كل عام لاستعادة ذكري الثورة الأم التي أحدثت تأثيرا هائلا في المصريين جميعا والتي خرج فيها المصريون بجميع طوائفهم عام 1919 بثورة ضد المحتل البريطاني والمطالبة بالإفراج عن سعد باشا زغلول.

وأكد الدكتور عبدالسند يمامة، أن ذكري تلك الثورة المجيدة هو احتفال مصري وليس وفديا فقط وإن كان بطلها هو مؤسس الوفد.

وأشار إلي أن الوفديين يفخرون بأن تاريخ حزبهم هو تاريخ الوطن كله .

وأصدر رئيس الوفد قرارا بتشكيل اللجنة المنظمة للاحتفال والتي تتكون من اللواءسفير نور مساعد رئيس الحزب وحسين منصور نائب رئيس الوفد ،واللواء احمد الشاهد ،وشريف عارف مدير معهد الدراسات السياسية ، وياسر شوري رئيس المركز الاعلامي ومحمد ارنب سكرتير الهيئة الوفدية .

وأعلنت اللجنة المنظمة عن انطلاق موكب رئيس الوفد والوفديين يوم 9 مارس الساعة الواحدة ظهرا من مقر الحزب إلى ضريح سعد زغلول بيت الأمة.