شكرا لقرائتكم خبر عن تين هاج يصدم رونالدو بتصريح جديد ومفاجئ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، صدمه إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق السابق ونادي النصر السعودي الحالي.

وأكد تين هاج، عدم تأثره برحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك على وقع ذكريات استبعاده للاعب من التشكيلة الأساسية للقاء ليفربول في الجولة الثالثة من البريميرليج.

وشدد تين هاج في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن البريطانية"، على أنه لم يرتجف له جفن بعد مغادرة رنالدو قلعة أولد ترافورد، وذلك في نوفمبر الماضي.

وسئل تين هاج: هل كان مانشستر يونايتد يفتقد الانضباط حينها، فأجاب: "نعم، لا يجب أن أكذب بشأن ذلك، اللاعبون الكبار يحبون النظام، ليس داخل الملعب فقط، وبالتالي تحتاج لوضع قواعدك".

وأضاف: "في كل منظومة عندما تغيب قواعد الانضباط وينتشر التساهل يتحول الأمر إلى فوضى، كان من الواضح أن ينعكس ذلك في أرض الملعب".

وعلق المدرب الهولندي: "كانت لدي أسبابي، وأدركت العواقب حتى لو تحققت نتيجة سلبية، لم أشعر بالقلق، أنام جيدا في مثل تلك الليالي، ويتوجب على اتخاذ قرارت في مصلحة النادي، لذلك من الضروري مجابهة العواقب وتأثيرها".