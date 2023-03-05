شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي.. مُفاجأة في الهجوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام إيريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بالإعلان عن تشكيل الفريق لمواجهة نظيره ليفربول، في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستعد بعد قليل، مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره ليفربول،ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويتواجد ليفربول في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثالث،برصيد 49 نقطة.

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره ليفربول، في بطولة الدوري الإنجليزي، كالآتي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: ليساندرو مارتينيز، لوك شاو، رافائيل فاران، ديوجو دالوت.

خط الوسط: كارلوس كاسميرو، فريد، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أنتوني، فيجورست، ماركوس راشفورد.