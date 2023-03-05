شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: قرار عاجل بالصرف الفورى لمعاش البطالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين أنه نظرا للظروف الضاغطة على الزملاء المتعطلين عن العمل والمتقدمين لصرف معاش البطالة، ولقرب شهر رمضان ولدخول الجمعية العمومية ومجلس النقابة في مرحلة الانتخابات، تقرر صرف فورى لمعاش البطالة، على أن يعرض على التشكيل الجديد لمجلس النقابة برئاسة النقيب المنتخب، وأكمل أنه تم إصدار عدد من القرارات، وهى:

1) يصرف معاش البطالة فورا لكل الزملاء الذين وردت عليهم ملاحظات من الجهات المختصة مع الزملاء الذين لم ترد عليهم أي ملاحظات، عن شهر مارس، سواء من الذين يحصلون على معاش البطالة أو المتقدمين الجدد.

2) ستتواصل متابعة الجهات المختصة التي تم إرسال كشوف الزملاء المتظلمين والزملاء المتقدمين الجدد، لإرسال ملاحظاتها عليها في أسرع وقت ممكن.

3) يستمر صرف معاش البطالة للزملاء المذكورين في البند الأول من هذا القرار، لحين حسم أوضاعهم بورود ملاحظات الجهات المختصة.

• في حالة ورود ملاحظات نهائية من هذه الجهات المختصة تفيد بعدم انطباق شروط معاش البطالة على أي من الزملاء بعد حصوله عليه، يتم ترتيب طريقة خصمه بالتقسيط من بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص به، وفق ما يقرر مجلس النقابة بتشكيله الجديد.

- ينفذ هذا القرار فور صدوره.