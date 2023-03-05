شكرا لقرائتكم خبر عن منسق مشروع "العائلة المقدسة": تنمية 25 موقعا سياحيا ضمن استراتيجية التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت لجنة السياحة والاثار والثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم، مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سها سعيد وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، بمجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

واستعرض عادل الجندي، المنسق الوطني لمشروع إحياء رحلة العائلة المقدسة، خطة واستراتيجية تنمية مسار العائلة المقدسة، مشيرا إلى أنه تم إطلاق استراتيجية لتنمية مسار العائلة المقدسة في مصر، وتستهدف تنمية 25 موقعا سياحيا على طريق العائلة المقدسة .

وقال الجندي، إن هناك مليار ونصف من الأقباط حريصون ويستهدفون الزيارة الدينية لمسارالعائلة المقدسة بالعالم،

وتابع عادل الجندي أن تنمية مسار العائلة المقدسة بدء منذ 9 سنوات، وكان هناك مساعي لإدراجه على آثار منظمة اليونسكو، وتم إدراجه على تراث الشهر الماضي، كما تم عقد اجتماع في 2014 مع رؤساء الكنائس، ومخاطبة البابا لمباركة استراتيجية تنمية المسار، وتم الترويح للمشروع منذ 2014.

وأشار الجندي إلي أنه تم إدراج المسار كرحلة حج مسيحي مكمل على كتالوج الفاتيكان.

وأشار إلى أنه تم إنشاء 74 كيلو طرق لربط مسار العائلة المقدسة، وهناك تنسيق مؤسسي بين الوزارات والكنيسة والمحافظين.

وقال عادل الجندي، إنة تم الانتهاء من تنمية جميع مناطق المشروع بواقع 14 التي تضم مواقع أثر مادي، وتزويدها بوسائل مواصلات، مشيرا إلي أن الميزة النسبية للمشروع تكمن في أن مسارات العائلة المقدسة تتواجد في 3 بلاد فقط في العالم منهم مصر.

وكشف الجندي عن التحالف مع الأردن لدمج المسارين سويا، لافتا إلي أنه يجري العمل حاليا مع مركز المعلومات بمجلس الوزراء لتنظيم زيارات افتراضية من خلال ابلكيشن، وقطعنا شوط كبير في هذا الصدد، فضلا عن قيام إحدي جمعيات العمل الأهلي بالسبق في انتاج "فيجوال ريالتي" لنقاط المسار.

واستعرض الجندي مخططات التنمية السياحية لنقاط المسار، ومنها انشاء منتجع بمنطقه الفرما بشمال سيناء، وكذا استهداف عمل اسانسير كهربائي بطول جبل الطير بالمنيا.

وأشار "الجندي" إلي أنه من المستهدف إصدار شهادة حج علي ورق بردي من قرية القرموص بمحافظة الشرقية تمنح للحاج عن عدد النقاط التي قام بزيارتها من أصل عدد مواقع المسار، لتشجيع السائح علي استكمال الرحلة.

من جانبه الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة على دعم اللجنة لجهود تنمية مسار العائلة المقدسة مشيرا الى ان هناك مناقشة مع كل الجهات المسىولة وان هناك دراسة مقدمة من النائبة سها سعيد وكيل اللجنة

وعلق "مسلم " على ما قيل عن أن هناك مليار نصف من الاقباط حريصون على الزيارة الدينية للمسار، بأنه أمر مهم مشددا علي أهمية استهداف السوق الافريقي انطلاقا من كون السياحة الدينية مقصد مهم.

وأكد النائب يحى الفخراني عضو لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، أهمية الترويح السياحي لمسار العائلة المقدسة والترويج لمقاصد سياحية مهمة إلى جانب مسار العائلة وما يميز مصر من مقاصد غير موجودة في العالم.

وتضمنت الدراسة المقدمة من النائبة سها سعيد وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، بمجلس الشيوخ و أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي تناقشها اللجنة ضرورة قيام هيئة التنمية السياحية بتوفير البنية التحتية والأساسية والطرق المحيطة بالمسار مطالبات بعقد اجتماعات مع المستثمرين في المرحلة القادمة وعلى أن يكون القطاع الخاص والمجتمع المدني مشاركا رئيسيا مع الحكومة، مع طرح المشروع في مرحلة متقدمة على شركاء التنمية الدوليين و إنشاء مراكز صحية بتلك النقاط لعلاج كبار السن في حالات الطوارئ، وتوفير خدمات الإسعاف الطائر بالمناطق النائية وكذلك وضع علامات إرشادية على الطرق بالقرب من محطات توقف العائلة المقدسة توضع مسار رحلتهم في مصر وضرورة الانتهاء من كافة نقاط المسار في توقيت موحد على أسرع وجه.