شكرا لقرائتكم خبر عن مُفاجأت بالجملة في تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام يورجن كلوب المدير كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بالإعلان عن تشكيل الفريق لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد، في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستعد بعد قليل، ليفربول لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد،ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويتواجد ليفربول في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثالث،برصيد 49 نقطة.

تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد، كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكير.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: هارفي إليوت، جوردان هندرسون، فابينيو.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كودي جاكبو.