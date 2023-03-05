شكرا لقرائتكم خبر عن رحيم ستيرلينج يحسم موقفه من الرحيل عن تشيلسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عن حقيقة رحيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي رحيم ستيرلينج عن صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.

رحيم ستيرلينج يحسم موقفه من الرحيل عن تشيلسي

وأكدت التقارير الصحفية أن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي رحيم ستيرلينج لا يريد الرحيل عن صفوف اللاعب الإنجليزي.

ويريد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي رحيم ستيرلينج إلتزامه بالمشروع مع النادي.



وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي فوز هام على نظيره نادي ليدز ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي للعودة إلى مباريات دوري أبطال أوروبا مرة أخرى.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي مباراة أمام نظيره نادي بروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي بروسيا دورتموند الألماني يوم الثلاثاء القادم الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.