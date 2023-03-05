على ملعب "سيء".. العراق يستعد لمواجهة الحسم في آسيوية الشباب

باشر منتخبُ شباب العراق تدريباته، الأحد، في ملعبِ "داينمو" في العاصمةِ الأوزبكيّة طشقند؛ استعداداً لملاقاةِ سوريا ضمن الجولةِ الثالثة والأخيرة من منافساتِ المَجموعة الأولى في نهائياتِ كأس آسيا دون 20 عاماً، يوم الثلاثاء المقبل.