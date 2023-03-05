انت الان تتابع خبر على ملعب "سيء".. العراق يستعد لمواجهة الحسم في آسيوية الشباب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-449393-638136240758699816.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-03-05 | 15:39
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باشر منتخبُ شباب العراق تدريباته، الأحد، في ملعبِ "داينمو" في العاصمةِ الأوزبكيّة طشقند؛ استعداداً لملاقاةِ سوريا ضمن الجولةِ الثالثة والأخيرة من منافساتِ المَجموعة الأولى في نهائياتِ كأس آسيا دون 20 عاماً، يوم الثلاثاء المقبل.
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