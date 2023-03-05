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على ملعب "سيء".. العراق يستعد لمواجهة الحسم في آسيوية الشباب

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-449393-638136240758699816.jpg

2023-03-05 | 15:39

على ملعب "سيء".. العراق يستعد لمواجهة الحسم في آسيوية الشباب

1,326 مشاهدة

باشر منتخبُ شباب العراق تدريباته، الأحد، في ملعبِ "داينمو" في العاصمةِ الأوزبكيّة طشقند؛ استعداداً لملاقاةِ سوريا ضمن الجولةِ الثالثة والأخيرة من منافساتِ المَجموعة الأولى في نهائياتِ كأس آسيا دون 20 عاماً، يوم الثلاثاء المقبل.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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