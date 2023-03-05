شنيشل يوجه دعوة لمحترف نادي مالمو السويدي للانضمام للمنتخب الأولمبي

وجه المدير الفني للمنتخب الأولمبي راضي شنيشل، اليوم الاحد، دعوة للاعب العراقي المحترف في نادي مالمو السويدي يوسف الامام للانضمامِ إلى المنتخبِ الأولمبيّ.