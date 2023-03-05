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شنيشل يوجه دعوة لمحترف نادي مالمو السويدي للانضمام للمنتخب الأولمبي

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-449389-638136187295916999.jpg

2023-03-05 | 14:09

شنيشل يوجه دعوة لمحترف نادي مالمو السويدي للانضمام للمنتخب الأولمبي

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وجه المدير الفني للمنتخب الأولمبي راضي شنيشل، اليوم الاحد، دعوة للاعب العراقي المحترف في نادي مالمو السويدي يوسف الامام للانضمامِ إلى المنتخبِ الأولمبيّ.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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