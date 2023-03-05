شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تواجه مسئول بالتعليم: المدارس لا تلتزم بدمج الطلاب المصابين بالتوحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ياسر جمعة مسئول التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، إننا نعمل على قدم وساق لحل أزمة التحاق الأطفال المصابين بالتوحد للمدارس، لافتا إلي أن قرار الدمج الصادر برقم 252 منح تيسيرات كبيرة لالتحاق الطلاب مرضى التوحد بالمدارس.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، لمناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الحاق الطلاب المصابين بالتوحد للمدارس.

بدورها قالت دينا هلالي مقدم طلب المناقشة، إن هناك شكاوى كثيرة تأتى من المواطنين بسبب تعنت المدارس فى الحاق الطلاب المصابين بالتوحد وعدم تنفيذ قرار دمجهم بالمدراس.

وأكدت "هلالي"، أن وزارة التربية والتعليم، تتبنى الدمج للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس، وبينهم مصابي بالتوحد بمختلف حالاته، ولكن بالرصد وبتلقي شكاوى بعض أولياء الأمور، فقد وجد أن هناك قصور في التزام كافة المدراس بهذا القرار.

وأوضحت أن عدد كبير من بعض أسر طلاب التوحد يعانون من صعوبة إلحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية التابعة، وأيضا عدم التزام المدارس الخاصة بقرار الوزارة الخاص بالدمج، وهو ما يجعل الطفل معرض مع مرور الوقت لتجاوز العمر المقرر للالتحاق بالمدرسة، ومن ثم حرمانه من التعليم نهائيا وللأبد.