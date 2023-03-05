شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الشيوخ": مليون شخص يعانون من التوحد فى مصر ويجب حل مشكلة التحاقهم بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، أن مصر يوجد بها مليون فرد يعانى من التوحد، ومن ثم فإن موضوع التوحد هام للغاية، حيث يصاب كل واحد من ضمن 100 بمرض التوحد.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلب مناقشة مقدم من النائبة دينا هلالي بشأن استيضاح سياسة وزارة التربية والتعليم في آليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس، في ضوء عدم التزام بعضهم بتطبيق القرار الوزاري بشأن نظام دمج الطلاب ذوى الإعاقة رقم 252 لسنة 2017.

وانتقدت دينا هلالي عدم حضور سحر الألفى المسئول عن هذا الملف بوزارة التربية والتعليم لاجتماع اللجنة اليوم رغم أهمية هذا الموضوع.

ولفتت الي أنها تتلقى باستمرار استغاثات من الآباء والأمهات بسبب عدم التحاق أبناءهم من المصابين بالتوحد فى المدارس المختلفة، موضحة أن أولادنا يستحقون أن نبحث بجدية هذه القضية وايجاد حلول لها.