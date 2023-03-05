شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يوضح لـ"النواب" التفاصيل الكاملة بشأن قرية المرجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجينى، طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عمار، بشأن قيام محافظة بورسعيد بتأجيل تحصيل الإيجارات المتفق عليها حسب العقد المبرم مع فندق هلنان بورفؤاد بدون حق، الأمر الذى يمثل إهدارا لأموال الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة الذى يعتبر مالاً عاماً.

وبدوره استعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، التفاصيل الكاملة بشأن قرية المرجان ببورسعيد، مؤكدا أن تنميتها تكلفت 60 مليون جنيه على مساحة أرض 95 ألف متر مربع، بمنطقة بورفؤاد سنة 2006، وانتهت فى عام 2007 ومنذ 2009 حتى 2016 هى أصل غير مستغل ونتيجة لهذا لم يتم الاستثمار فيها، وجاء مستثمر وفشل فيها، رغم التعاون معه.

وتابع: "تم عرضها على شركة أخرى، وهى شركة بمقابل سنوى 12 مليون سنويا بزيادة 10% سنويا، لمدة 25 سنة والقرية ليس بها صرف صحى ولا أى بنية تحتية"، مضيفا: "اشترطت على المستثمر وجود شركة إدارة، وصرف عليها، حتى ساهم فى تغيير بانوراما المنطقة، وهذا ما أقوم به مع المستثمر والصناع والتجار".

وقال المحافظ: "المستثمر دفع حتى الآن 40 مليون جنيه واستلم فى 2020 وافتتح هذا العام".

وأشاد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بما تم فى القرية من تطوير وإنجازات، وأكد المحافظ عادل غضبان، أن المنطقة كانت محرومة، وانا أدافع على كل مستثمر، طالما استطاع أن يقوم بعمله بشكل جيد.

وعقب النائب سليمان وهدان قائلا: "كما نعترض على السلبيات أيضا نتحدث عن الإيجابيات ونشيد بها"، مضيفا: "البناء صعب جدا ويحتاج دعم كبير، وبورسعيد نريدها مدينة سياحية، ولديها كل ما يستلزم لتكون مدينة سياحية، وأن هذا المشروع إضافة لبورسعيد وهو مشروع حاذب للسياحة وبه فرص عمل للشباب".