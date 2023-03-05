شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قصور الثقافة: بدأنا ننزل الجامعات ومعانا مخرجين على أعلى مستوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة هشام عطوة، دور الهيئة المنوط بها نقل الثقافة وتنشيط الحركة الثقافية في المحافظات وتنمية الوعي الجماهيري، وتنمية النابهين والموهوبين.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب باهر غازي، وأكثر من عشرين عضواً، بشأن "سياسة وزارة الثقافة نحو استعادة الدور التاريخي لقصور الثقافة والمسارح في نشر التوعية الفكرية وتعليم الفنون الثقافية كأحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري.

وقال "عطوة"، إن الهيئة رعت مشروع "ابدأ حلمك" وهو نشاط مسرحي يستهدف تدريب شباب الفنانين في الأقاليم على الفنون والأداء، لافتًا إلي أن المرحلة الأولى تخرج منها 148 شابا وفتاة في محافظات أسيوط والفيوم والشرقية، وتخرج من المرحلة الثانية 198 شابا وفتاة في محافظات بني سويف وبورسعيد والجيزة وكفر الشيخ وأوضح اعتماد الخريجين كفرق نوعية مسرحية داخل المحافظة.

وأوضح خلال رده على طلب المناقشة العامة المقدم من عضو المجلس باهر غازي، وأكثر من 20 عضوًا آخرين بشأن سياسة وزارة الثقافة نحو استعادة الدور التاريخي لقصور الثقافة والمسارح في نشر التوعية الفكرية وتعليم الفنون الثقافية كأحد الركائز الاساسية لبناء الإنسان المصري.

وفي ختام الجلسة، قال هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن جميع المقترحات التي تحدث عنها النواب سيتم العمل عليها، قائلاً إننا نؤمن بروح الجمهورية الجديدة، ولكنا محبة وعمل"، طالباً الدعم النيابي.

وأضاف عطوة،: "شغالين حاليا علي المدارس والجامعة، وبدأنا ننزل في مسرح الجامعة، وهنجيب كل المخرجين المحترفين بشتغلوا بفرق الكليات".

وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قائلاً:" نأمل بعد فترة لا تطول، أن نعقد جلسة أخري نلمس فيها نقلة نوعية ونحن متفائلون".