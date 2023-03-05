شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة لمواجهة مانشستر يونايتد في البريمرليج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ينتظر عشاق كرة القدم، مباراة ليفربول أمام نظيره مانشستر يونايتد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد

ومن المتوقع أن يعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن تشكيل الفريق لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد، كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، بايتيتش.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، داروين نونيز.

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول

ومن المتوقع أن يعلن إريك تين هاج عن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره ليفربول، كالآتي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: وان بيساكا، ماجواير، ليساندرو مارتينيز، لوك شاو.

خط الوسط: كاسيميرو، فريد، أنتوني، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، فوتر فيجورست.