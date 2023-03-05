انت الان تتابع خبر كمين يطيح بـ"المسؤول العسكري" لقاطع قضاء الرطبة في داعش والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة (استخبارات وأمن) الفرقة الخامسة وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء التاسع عشر وبالتنسيق مع استخبارات ومكافحة إرهاب الرطبة، تم نصب كمين محكم في سيطرة الرميلة، اسفر عن إلقاء القبض على احد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب والذي كان يعمل بصفة ما يسمى المسؤول العسكري لقاطع قضاء الرطبة".وأشارت إلى "تسليمه إلى جهة الطلب أصولياً".