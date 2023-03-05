شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الديوان الملكي الأردني يحدّد موعد زفاف الأميرة إيمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حدد الديوان الملكي الأردني اليوم الأحد موعد زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، حيث سيتم في الثاني عشر من مارس/آذار الجاري.

وقال الديوان الملكي في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، إن عقد قران الأميرة إيمان على جميل ألكساندر ترميوتس، سيتم في التاسع عشر من شعبان عام 1444 هجريا، الموافق الثاني عشر من مارس/ آذار الجاري.

وكان الديوان الملكي قد أعلن عن خطوبة إيمان في يوليو/تموز الماضي، على الشاب ألكساندر ترميوتس، وهو يوناني الأصل مولود في كاراكاس عام 1994، ويعمل في قطاع الخدمات المالية في مدينة نيويورك الأمريكية، حسبما ذكرت قناة المملكة بالأردن وقتها.

وتناولت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" وقتها إعلان الخطوبة، التي حضرها الملك عبدالله الثاني وعقيلته الملكة رانيا العبدالله، وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وشقيقه الأمير هاشم، والأميرة سلمى.

يذكر أن هذا العام سيشهد أيضا زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين، على السعودية رجوة آل سيف، وقد تم تحديد تاريخه المقرر في يونيو/ حزيران المقبل.