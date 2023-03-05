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قرار مخابراتي.. بريطانيا تعلن الحرب على «تيك توك»

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الشارقة - اميمة ياسر -   

حظرت السلطات العسكرية البريطانية على أفراد القوة الجوية الخاصة استخدام تطبيق "تيك توك" وغيره من منصات التواصل الاجتماعي على هواتفهم الذكية الخاصة بالعمل.

وتقول وسائل إعلام أن دول الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة تبرر مواقفها الحادة تجاه "تيك توك"، بخوفها من أن يؤدي هذ التطبيق إلى تسريب معلومات سرية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن وحدة الأمن والمخابرات البريطانية هي التي أصدرت الإنذار.

وأفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" بأن خبراء الأمن يخشون من أن تؤدي تطبيقات التواصل إلى تزويد دول مثل الصين وروسيا ببيانات قد تساعد في كشف هويات أفراد القوات الخاصة، ومواقعهم السرية دخل المملكة المتحدة وخارجها، وحتى تعريض العمليات التي ينفذونها للخطر.

والأسبوع الماضي، قرر البيت الأبيض إلزام الوكالات الفدرالية بحظر التطبيق، خلال 30 يوما.

كما حظر الاتحاد الأوروبي تطبيق "تيك توك" على الأجهزة الخاصة المتصلة بالبريد الإلكتروني للبرلمان وشبكاته الأخرى، وهواتف الموظفين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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