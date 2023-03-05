شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد لـ"النواب": تطبيق التأمين الصحى الشامل بالمحافظة أفضل قرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فى ىمحافظة بورسعيد هو أفضل قرار في تاريخ المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمناقشة طلب الإحاطة بشان عدم قيام محافظ بورسعيد بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإلغاء القرار الصادر بوقف عدد من الحصص الاستيرادية العاملة بنظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد الخاضعة للقانون رقم 12 لسنة 1977 بدون أي وجه حق.

وقال "الغضبان": أنا من بورسعيد ومسئول تنفيذي وسياسي، وأهلي في بورسعيد عارفني، وعندما صدر في عام 76 قرار جمهوري بتحويل بورسعيد منطقة حرة، جاء من الدولة المصرية والاستيراد كان مفتوح وجميع المحافظات تأتى إلي محافظة بورسعيد مما صنع حالة من انتعاش التجارة"، متسائلا أين الظلم الذي تعرضت له محافظة بورسعيد؟

وتابع:" محافظة بورسعيد حصلت على مكافآت عن باقي الشعوب، وقرار بورسعيد منطقة حرة كان قرار دولة وإلغاء القرار قرار الدولة "، مضيفا :" الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى عندما قرارات تطبيق التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد أفضل من قرار تحويل منطقة بورسعيد منطقة حرة ".

وأضاف:" قرار التأمين الصحي أعظم قرار وكل المحافظات تحسدنا عليها لأنه يمس كل المواطنين بينما التجارة تمس فئة محددة"، مضيفا:" نحن نعيش أزهي فترات الدولة المصرية وليس بعد الصحة أي شيء ".

وأوضح أن البطاقة الاستيرادية عبارة عن رخصة وطالما متوقفة ليس عليها ضرائب"، مشيرا إلي أن كل أسبوع تقوم المحافظة باستقبال المسئولين وفتح حوارات مع لحل المشكلات".