شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يعلن توقيع بروتوكول بين الثقافة و"المتحدة" لعرض أعمال فنية عبر قنواتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد جلال مدير البيت الفنى للمسرح، إنه يفتخر بإدارته لأصغر مسرح فى مصر، وهو مركز الإبداع الفنى، حيث ساهم فى خروج أكثر من 80% من الوجوه الجديدة على الساحة الفنية فى مصر، وصار مركز الإبداع الفنى هو المكان الذى يتجه إليه كل الناس من الأقاليم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب باهر غازى بشأن سياسة وزارة الثقافة نحو استعادة الدور التاريخي لقصور الثقافة والمسارح فى نشر التوعية الفكرية وتعليم الفنون الثقافية كأحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان.

أضاف أن كل الطلبة من محافظات مصر يأتون للدراسة داخل مركز الإبداع الفنى بالقاهرة، لافتا إلى أهمية وجود تعاون بين وزارة الشباب والرياضة والثقافة والإعلام وغيرها من الوزارات ويتم عمل منتج ضخم فنى ضخم، لافتا إلى أن مصر تنتج حوالى 5000 عمل فنى مسرحى سنويا عن طريق قصور الثقافة وبالتعاون مع وزارة الشباب، حيث تمتلك مصر منتج فنى ضخم غير موجود فى أى مكان بالعالم العربى، وهو منتج ثرى ليس على مستوى العدد فقط بل على مستوى المحتوى أيضا.

وتابع أن الهدف الرئيسى هو أن يكون لدينا موجه تهدف إلى نشر الوعى والجمال مما يتبعه نشر الرضا، وهذا لن يأتى من وزارة واحدة ولكن ينبغى تكاتف الجميع فمصر تواجه أزمات اقتصادية ربنا ناصرنا عليها، حرب روسية أوكرانية وقبلها فيروس كورونا.

وكشف خالد جلال أننا بصدد توقيع بروتوكول بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة لتسجيل كل المنتج الفنى موجود وإعادة نشر هذا المحتوى على قنوات الشركة المتحدة.

وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق على الإعلان عن هذا البروتوكول، مؤكدا أنه أمر جيد وممتاز للغاية، لافتا إلى أن عرض هذه المسرحيات سيكون له أثر إيجابى للغاية ويفيد المشاهد المصرى، متابعا:" افتقدنا هذا الأمر خاصة مع دخول المسرح الخاص إلى تكاليف عالية جدا، ونتمنى أن يشاهدها المواطن المصرى عبر التلفاز مرة أخرى فهذه جرعة ثقافية عالية وهامة.

واستطرد: حتى لو كانت هناك تكلفة يمكن أن تتم بمشاركة من الدولة مع القطاع الخاص ونتيحها للمواطنين بصورة مرضية.

ورد خالد جلال أننا نمتلك فرقة اسمها فرقة المواجهة والتجوال، وهى تجوب القرى والنجوع فى مصر، وتعرض عمل فنى مميز يصل لكل مكان، وتتبع مؤسسة حياة كريمة، وتنتشر فى مختلف المحافظات لأن هدفها الوصول إلى العمق المصرى وبأقل الإمكانيات.

وأضاف جلال: "الإمكانيات عمرها ما كانت الشماعة التى تخلينى موصلش للناس مع حسن النية لنشر الجمال ومحتاجينه فى هذا الوقت علشان نرضى وندرك إحنا موجودين فى وسط إيه فى آخر نقطة من نقاط مصر".