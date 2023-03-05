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انت الان تتابع خبر رونالدو يرسل طائرة مساعدات لضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-449381-638136157895063203.jpg
2023-03-05 | 13:21
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أرسل نجم النصر السعودي البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الاحد، طائرة مساعدات إنسانية لضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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