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رونالدو يرسل طائرة مساعدات لضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-449381-638136157895063203.jpg

2023-03-05 | 13:21

رونالدو يرسل طائرة مساعدات لضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا

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أرسل نجم النصر السعودي البرتغالي ، اليوم الاحد، طائرة مساعدات إنسانية لضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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