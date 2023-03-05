انت الان تتابع خبر التربية تعلن ضوابط التقديم للدراسات العليا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "التقديم يبدأ اعتباراً من يوم الأربعاء المصادف 8 / 3 / 2023 وينتهي في يوم الخميس الموافق 23 / 3 / 2023 ويتم تدقيق الأوليات من قبل اللجان المختصة لغاية الـ28 من شهر آذار المقبل بعدها تفرز أسماء المتقدمين الذين تم تأشير استماراتهم في برنامج (مدققة) في ديوان الوزارة وإرسال النتائج الى المديريات العامة على ان تتحمل المديريات العامة للتربية التبعات القانونية والإدارية لصحة البيانات والاختصاصات كافة ويتم الاعتماد على التأييدات الصادرة من مؤسسة السجناء والشهداء وضحايا الإرهاب و وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (قناة ذوي الإعاقة)".وأضاف البيان، أنه "لا يحق لأي منتسب أداء الامتحان التنافسي دون حصوله على كتاب عدم ممانعة وبخلافه يتحمل الإجراءات القانونية المتخذة بحقه على أن تتولى مديرية الاجازات الدراسية في الوزارة مهمة الإشراف والمتابعة الفنية للتقديم في المديريات لضمان صحة تنفيذ ما ورد من أحكام القانون والتعليمات والضوابط في منح الاجازة الدراسية داخل العراق، كما تتولى مهمة انجاز منح الاجازة الدراسية الخاصة بمنتسبي المديريات العامة في ديوان الوزارة والمديريات المرتبطة بها".