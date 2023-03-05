انت الان تتابع خبر التقاعد تعلن موعد صرف مكافأة نهاية الخدمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للهيئة ورد لـ الخليج 365، أنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتنفيذ حزمة الإجراءات الخاصة بشريحة المتقاعدين، تعلن هيئة التقاعد عن تنفيذ الفقرة السابعة من حزمة تنظيم اجراءات دعم شريحة المتقاعدين والبدء بصرف مكافأة نهاية الخدمة مع اول راتب تقاعدي حسب التخصيصات المالية المتوفرة لشريحة المتقاعدين والمستحقين ادناه:* مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين لوجبة اذار ٢٠٢٣ والبالغ (٣١٢٩) قيداً

* مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين العسكريين لوجبة شباط ٢٠٢٣ والبالغ (١٩٦٤) قيداً

* مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين العسكريين لوجبة اذار ٢٠٢٣ والبالغ (٤٨٢) قيداً

* مكافأة نهاية الخدمة لشهداء وزارة الداخلية والبالغ (١٩١٢) قيداً

* مكافأة نهاية الخدمة لشهداء وزارة الدفاع (٣٠٢٨) قيداً

* مكافأة نهاية الخدمة لشهداء وجرحى الحشد الشعبي والبالغ (٣٤٣٠) قيداً

* مكافأة جرحى وزارة الدفاع والبالغ (٩٨) قيداً

* مكافأة اصابة جرحى وزارة الداخلية والبالغ (١٥) قيداً".

ودعت الهيئة، المتقاعدين والمستفيدين من الشريحة المذكورة ممن تصلهم رسائل نصية "مراجعة المصارف ومنافذ الدفع الالكتروني في بغداد والمحافظات لاستلام مستحقاتهم".