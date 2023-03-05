انت الان تتابع خبر الداخلية تبحث مع الأمم المتحدة ملف مكافحة المخدرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الشمري، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "التقى في مقر الوزارة، ممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، إذ جرت مناقشة استمرار التنسيق والتعاون المشترك".

وبحث اللقاء "موضوع مكافحة المخدرات وتسليم أجهزة الكشف عن السلائف الكيميائية وتحليلها في إطار الدعم المقدم من المنظمة الى وزارة الداخلية، فضلاً عن مناقشة تجربة المنظمة مع الدول العربية في مكافحة المخدرات".



وقدمت المنظمة، وفق البيان، "عرضاً توضيحياً عن الإحصائيات والبيانات ونماذج الحملات التوعوية والإعلامية".

من جانبه، أشاد الوزير "بهذه الإجراءات الناجحة لمكافحة آفة المخدرات التي تشكل خطراً حقيقياً على بلدنا".

