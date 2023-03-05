انت الان تتابع خبر دعوة من الدفاع للمتقدمين للقبول في الكلية العسكرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنها "تعلن على المتقدمين للقبول في الكلية العسكرية الدورة (١١٣) ملحق، والمدرجة أسمائهم ادناه مراجعة الكلية العســكرية فـي الرسـتمية وحسـب جـدول المواعيـد ادنــاه، والذين سبق وان تم تحديد مواعيد إرسـال الـى مستشـفى الحسـين العسـكري لغـرض إرســالـهم الــى المستشــفى آنفــاً".وبينت، أن ذلك "اعتبـــاراً مــن يــوم الإثنين المصـــادف 6/3/2023 ولغايــــــة يــــــوم الأربعاء 5/4/2023 لإجراء الفحوصات الطبية والمختبرية اللازمة".