انت الان تتابع خبر "محاولة ابتزاز".. الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن قضية أشرف حكيمي والان مع التفاصيل
2023-03-05 | 12:40
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كشفت فاني كولين، محامية الدولي المغربي أشرف حكيمي ونجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وقائع جديدة بشأن تهمة "الاغتصاب" الموجهة للاعب منذ عدة أيام.
وكشفت كولين للصحيفة الفرنسية، أن "المرأة التي تزعم تعرضها للاغتصاب، ترفض تقديم شكوى والخضوع لأي فحص طبي أو نفسي يدعم أو يكذّب ادعاءاتها"، مؤكدةً أن "المغربي أشرف حكيمي يتعرض لمحاولة ابتزاز في هذه القضية".
وأوضحت المحامية، أن توجيه الاتهام من قبل المدعي العام الفرنسي للاعب المغربي، يعد إجراء طبيعيًا وروتينيًا، يتبع عادة جلسات الاستجواب في مثل تلك القضايا الجنائية، مؤكدة أن هذا الإجراء يفتح الأبواب أمام حكيمي للدفاع عن نفسه.
وسبق لنادي باريس سان جيرمان، القول إن المغربي أشرف حكيمي انتظم في تدريبات الفريق الجماعية، بعد فترة من التدريبات الفردية، وسيكون جاهزًا للمباريات الأسبوع المقبل.
جدير بالذكر، أن نادي باريس سان جيرمان يستعد لمواجهة حاسمة ضد بايرن ميونخ الألماني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وسط توقعات بمشاركة المغربي حكيمي في اللقاء الهام.