تعرفي على فوائد ماء الورد للحامل

- فوائد ماء الورد على الريق

1- يقضي ماء الورد على التلبك المعوي الذي يصيب الحامل في حال شربته على الريق.

2- كما يخلص الجسم من السموم وينقي الدم.

3- يساعد على علاج التشنجات التي تصيب الجهاز التنفسي، والأمعاء والتشنجات العضلية التي تصيب أطراف الجسم بسبب ضعف الأعصاب.



- تقوية المناعة

1- يعمل ماء الورد على تقوية المناعة، حيث يحمي الحامل من العدوى الفيروسية التي قد تصيبها بالرشح وغيرها من الأمراض.

2- يطرد ماء الورد الطفيليات والبكتيريا الضارة من جسمك.

3- يطهر الجهاز البولي.

- فوائد ماء الورد لبشرة الحامل

يمكن أن تعدي خلطات لبشرتك يدخل فيها ماء الورد حيث يساعد في تنقية وتطهير الجلد طبيعياً، ويعمل على معالجة تعب العيون في حال اصابتك بالأرق أثناء الحمل، كما يمكن لماء الورد أن يخفف من أوجاع الرأس عند وضعه على شكل كمادات، ويضاف إلى ماء الاستحمام لكي تشعري بالراحة والاسترخاء.