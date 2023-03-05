شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد للنواب: جميع الأحكام القضائية الخاصة بالبطاقة الاستيرادية ستنفذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب إحاطة بشأن البطاقات الاستيرادية بمحافظة بورسعيد مقدم من النائب حسن عمار، وسط حضور محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان.

واستعرض النائب حسن عمار طلب الإحاطة بشأن عدم قيام محافظ بورسعيد بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإلغاء القرار الصادر بوقف عدد من الحصص الاستيرادية العاملة بنظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد الخاضعة للقانون رقم (12) لسنة 1977 بدون أي وجه حق، مشيرا إلي أن هناك حالة من القلق لدي المواطنين بسبب هذا الأمر، داعيا المحافظ إلي سرعة حل هذا الأمر.

بدوره استعرض اللواء عادل الغضبان تاريخ إلغاء قرار محافظة بور سعيد منطقة حرة، مؤكدا أن الدولة تعمل من أجل المواطن ولمصلحة الجميع.

وقال " غضبان": لا يوجد أحد في مصر فوق القانون وأن الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الحصص الاستيرادية سوف تنفذها المحافظة".

وعلق النائب سليمان وهدان، مشيرا إلي أن كل ما لديه بطاقة استيراديه عليه اشتراكات في التأمين الصحي الشامل ومهدد بالحبس ودفع ضرائب رغم أن بطاقته الاستيرادية متوقفة .

وأوضح أن هذه الفئة تعتبر فئة متوسطة، مؤكدا أن بور سعيد ذات طبيعة خاصة، وأن من يملك البطاقة الاسترادية لا تورث وهذه مشكلة تمثل عدم سلام اجتماعي، مطالبا تشكيل لجنة لبحث البطاقات المتوقفة.

فيما طالب عادل لمعي عضو مجلس الشيوخ، تشكيل لجنة لبحث أزمة كافة البطاقات الاستيرادية.