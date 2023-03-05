شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يؤكد أهمية الفنون الثقافية لنشر الوعى وإتاحة ترفيه بسعر "رخيص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أهمية الفنون الثقافية في نشر الوسطية وخلق الوعي، فضلا عن أهمية دورها في الترفيه عن الشعب المصري خاصة في هذه الأوقات التي يحتاج فيها إلي متع رخيصة، قائلاً: "دور الثقافة والوعي مهم في كل هذه الأمور، لكن لماذا نغفل أيضا فكرة الترفيه عن الشعب المصري لاسيما في هذه الأوقات".

وأضاف "عبد الرازق" خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب باهر غازي، وأكثر من عشرين عضواً، بشأن "سياسة وزارة الثقافة نحو استعادة الدور التاريخي لقصور الثقافة والمسارح في نشر التوعية الفكرية وتعليم الفنون الثقافية كأحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري،: " طالما في أيدك شيء ومنتج الناس تروح له بـ20 و50 جنيها".

يُشار إلي أن النائب باهر غازي، أكد أن قصور الثقافة في مصر واحدة من أهم المؤسسات المصرية ذات الدور التاريخي في تقديم الخدمات الثقافية والفنية، وتهدف إلى رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير في العديد من المجالات مثل الموسيقى والأدب والفنون ولها أنشطة خاصة لجميع الثقافات مثل المرأة والأطفال والشباب، مضيفا يوجـد عـدد مـن قصور الثقافة على مستوى الجمهورية لا يقـل عـن 500 قصر ثقافة في مختلف المحافظات.

وأضاف تعد المسارح أحد أشكال الفنون الأولى التي عرفها الإنسان، وأنشأت المسارح في مصر تلبية لحاجات اجتماعية وسياسية وأخلاقية وتعليمية للمجتمع، لافتا إلى أن المسارح تعد أهم وسائل القوة الناعمة لنشر الوعي بالهوية المصرية والثقافية في مختلف المجالات.

وذكر أن لقصور الثقافة والمسارح المختلفة على مستوى الجمهورية أدوار تاريخية لنشر الثقافة المصرية وبث روح المواطنة والحفاظ على الأسرة المصرية بتقاليدها وعاداتها الراسخة على مر العصور في المجتمع المصري.

وطالب البرلماني باستيضاح سياسة وزارة الثقافة في تطوير قصور الثقافة والمسارح على مستوى الجمهورية وتأهيلها للقيام بدورها المنوطة به على مر الأزمنة في الحفاظ على الهوية المصرية ونشر الوعي بين الشباب وطلاب المدارس والجامعات للارتقاء بالفنون والآداب، واكتشاف المواهب والحفاظ على الذوق العام.