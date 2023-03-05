شكرا لقرائتكم خبر عن محمود مسلم: القوة الناعمة فى مصر بخير.. وهناك حملات ممنهجة لنشر الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، أن "القوة الناعمة في مصر بخير من فنانين ورجال الفن وغيرهم، وهناك فخر لكل مصري بهذه القوة، وما تفعل عندنا رموز مثل الفنان يحيى الفخراني والفنان عادل إمام"، مضيفا: "العملية تحتاج إلى أن تكون قضية الثقافة أكبر من ذلك"، مقترحًا "مجلس أعلى للثقافة" يضم وزارات أو مجموعة وزارية في الحكومة لأنها قضية خطيرة في هذا الوقت.

وقال "مسلم"،: "الكلام عن الثقافة كلام مهم فى وقت صعب، ومصر تتعرض لحملات منهجة فى كل ثانية لتغيب الوعى والتأثير على الشباب، والكل يعلم إنها حملات ممولة و ممنهجة لإطلاق الشائعات وكسر القدوة لهز الثقة".

وأضاف "مسلم"، "الثقافة فى مصر أكبر من وزارة الثقافة، ولا يمكن أن نختزل وتحصر الثقافة فى قصور ثقافة ومسرح الناس تذهب إليه، لأن الأدوات التكنولوجية جعلت كل الأمور يمكن أن تصل إلى كل شاب بشكل أفضل تكنولوجيا"، ولفت مسلم إلى مبادرات الشراكة بين وزراة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مثل سينما الشعب.

وأشار إلى أهمية وجود أدوار جديدة وفقًا للتطور التكنولوجي، وقال: "الثقافة والوعي تحافظ على الإنجازات التي نراها في كل شبر في مصر"، مضيفًا: "قضية الوعي تحتاج لمجلس أعلي".

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب باهرغازي، وأكثر من عشرين عضواً، بشأن "سياسة وزارة الثقافة نحو استعادة الدورالتاريخي لقصور الثقافة والمسارح في نشر التوعية الفكرية وتعليم الفنون الثقافية كأحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري.