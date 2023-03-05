شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام حماة الوطن يلتقى بشباب الحزب المنضمين لتنسيقية شباب الأحزاب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي بأعضاء الحزب المنضمين جدد لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور النائبين محمود القط ومرثا محروس أعضاء مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

في البداية هنأ اللواء طارق نصير شباب الحزب المنضمين جدد لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقال: عليكم مسؤولية كبيرة تجاه الحزب والدولة.

وأكد على أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كيان كبير، واستطاع أن يتواجد بقوة في الشارع المصري باعتباره منصة للحوار السياسي تجمع بين جميع فئات الشعب للنهوض بالفكر المجتمعي على وجه العموم.

وشدد نصير على أن حزب حماة الوطن داعم لأبنائه في كل المؤسسات.

واستمع أمين عام حزب حماة الوطن لآراء وأفكار الأعضاء الجدد المنضمين لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأعرب عن سعادته لما شاهده من أفكار متجددة من شباب واعد منتظر منهم مستقبل مشرق.

وطالبهم ببذل مزيد من الجهد والتطوير المستمر وأن يكونوا واجهة مشرفة للحزب والوطن داخل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.



خلال استقبال المنضمين الجدد من أعضاء الحزب للتنسيقية