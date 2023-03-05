شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة عبد العزيز: "أنا مثال حى لقصور الثقافة.. وبقيت فنانة محترفة بسببها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة سميرة عبد العزيز، إنها مثال حى لقصور الثقافة فى مصر، حيث بدأت حياتها الفنية فى قصور الثقافة وكانت تقوم بالتمثيل فى المسرحيات وهى طالبة فى المدرسة، متابعة: كانت نتيجة ذلك أننى أصبحت فنانة محترفة وعضو مجلس شيوخ، موضحة أن هناك أهمية كبيرة لقصور الثقافة فى مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب باهر غازى بشأن سياسة وزارة الثقافة نحو استعادة الدور التاريخى لقصور الثقافة والمسارح فى نشر التوعية الفكرية وتعليم الفنون الثقافية كأحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان.

أضافت عبد العزيز، أن هناك أهمية كبيرة لتنشيط قصور الثقافة وتعليم الأولاد والبنات بداخلها وهو ما يثرى الفن الجيد والفن الصحيح فى مصر خاصة الذين لا يستطيعون الوصول للمسارح .

وطالبت عبد العزيز وزيرة الثقافة بضرورة الاهتمام بإرسال مخرجين متعلمين ومثقفين لقصور الثقافة حتى يعلموا ويساعدوا هواة الفن ليقوموا بدورهم على الوجه الصحيح.