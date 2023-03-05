شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخرانى يطالب بتنظيم رحلات لأبطال المسلسلات إلى قصور الثقافة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان يحيى الفخرانى عضو مجلس الشيوخ، إنه منذ أن بدأ التليفزيون فى الانتشار أثر هذا الأمر على المسرح عموما، والفن هنا منظومة متكاملة والمسرح تأثر منذ فترة لأسباب عديدة مثلا المواصلات لم تكن سهلة، مقترحا أن تستغل الدولة التليفزيون والمسرح معا بشكل إيجابى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب باهر غازى بشأن سياسة وزارة الثقافة نحو استعادة الدور التاريخى لقصور الثقافة والمسارح فى نشر التوعية الفكرية وتعليم الفنون الثقافية كأحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان.

وأضاف الفخرانى، أنه إذا كانت مصر تتجه للتليفزيون بهذا الشكل، فيجب استغلال علاقة المسرح بالتليفزيون عن طريق تنظيم رحلات لأبطال المسلسلات خاصة المسلسل الناجح لقصور الثقافة فى المحافظات ويجوبوا هذه القصور فى محافظات الجمهورية.

وتابع الفخرانى، أننا ينبغى أن نؤكد أن الفن للخير والذى نقدمه فى المسلسل هو ما يستحق أن نناقشه فى الشارع وفى قصور الثقافة.

من جانبه، رد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ على الفنان يحى الفخرانى قائلا: " بضم صوتى لصوتك وأتساءل ماذا لو تم التوافق على أقطاب المسرح أن ينزلوا للناس فى المحافظات؟ وهذا لن يتوفر إلا من خلال وجود قصور الثقافة.

وأضاف عبد الرازق : لو قمنا بدعوة الفنانين الكبار مثل سعادتك أنه يحضر لأى بلد فى الصعيد وغيره بتمثيل أو مناقشة هذا الأمر، وأنا أعلم يقينا أن زيارة الفنانين الكبار للصعيد مثلا غير موجودة حتى الآن ولما نرى ذلك نستطيع أن نحى قصور الثقافة والمسارح معا.

وقال الفخرانى: "يا فندم كان موجود فعلا وكان فيه فنانين بيروحوا الصعيد وكان فيه مسرحية شهيرة لعادل إمام وكان فيه مسرحية شهيرة كانت فى أسيوط".