شكرا لقرائتكم خبر عن يهم الملايين.. 18 سؤالا وإجابة حول التأمينات والمعاشات.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "يهم الملايين.. 18 سؤالا وإجابة حول التأمينات والمعاشات"، استعرض خلاله الأسئلة الأهم وإجابتها حول التأمينات والمعاشات أبرزها حول كيفية الصرف للأرامل والمطلقات والأيتام، وهل من حق المرأة الجمع بين معاشين في آن واحد؟، وماذا لو كانت الابنة موظفة تتقاضى مرتبا وفي نفس الوقت أرملة؟

ويعمل نظام التأمينات الأجتماعية وفقاً للقانون، رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، على حفظ حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش، كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشه، بداية من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، حيث نص القانون على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة "15%"، وإليكم التفاصيل كاملة:

يهم الملايين.. 18 سؤالا وإجابة حول التأمينات والمعاشات.. والأبرز حول كيفية الصرف للأرامل والمطلقات والأيتام.. وهل من حق المرأة الجمع بين معاشين في آن واجد؟.. والنقض تقضى بصرف معاش للشيخوخة



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