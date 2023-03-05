شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد أمام لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب: نعمل لصالح بلدنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، إن الهدف من طلبات الإحاطة هو حل المشكلات، وأشار خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمناقشة مجموعة كبيرة من طلبات الإحاطة، إلي أن محافظ بورسعيد عادل الغضبان يتخذ القرارات من أجل المصلحة العامة بعد توافر جميع البيانات لديه.

بدوره قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،: "نحن نكمل بعض سواء سلطة تنفيذية أو تشريعية وهذه هى الديمقراطية" .

وأضاف خلال كلمته بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب:" نعمل لصالح البلد والمواطن"، مستعرضا حجم انجازات المحافظة من 2014 حتي الآن.

وأشار إلي أن تعداد سكان محافظة بورسعيد، لا يكمل مليون، إلا أنها ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 1.8 وهذه نسبة كبيرة جدا".

وأكد أن المحافظة عملت علي تمويل ذاتي بـ2.5 مليار في المشروعات القومية، وإن المحافظة تعمل علي تنمية مواردها من أجل تنمية المشروعات القومية.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعتبر محافظة بورسعيد المحافظة النموذج".