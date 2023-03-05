شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء يواجه أزمة قرارات تمكين الزوجة من الشقة المؤجرة.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "القضاء يتصدى لألاعيب شيحة بين المالك والمستأجر"، استعرض خلاله أزمة قرارات تمكين الزوجة من الشقة المؤجرة، وذلك من خلال حكما قضائيا بفسخ عقد الإيجار يتبع معه طرد زوجة المستأجر الصادر لها قرار تمكين، مستندة في حيثيات الحكم على أن الزوجة لا تعتبر من الغير بالنسبة لحكم فسخ عقد الإيجار، وإليكم التفاصيل كاملة:

القضاء يتصدى لقرارات تمكين الزوجة من الشقة المؤجرة.. حكم قضائى بفسخ عقد الإيجار يستتبع معه طرد زوجة المستأجر الصادر لها قرار تمكين.. والحيثيات: الزوجة لا تعتبر من الغير بالنسبة لحكم فسخ عقد الإيجار



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