شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يوافق على رحيل هاري كين ويحدد سعره... مفاجأة مدوية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي توتنهام وافق فى الساعات الأخيرة، إلى إمكانية رحيل قائد الفريق وهدافه التاريخي النجم الإنجليزي هاري كين فى الصيف المقبل.

وأضافت التقارير أن نادي توتنهام يرفض الإستسلام لإغراءات بايرن ميونخ، للاعب الإنجليزي هاري كين بهذه الطريقة، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي فى صيف 2024،ويسعي مسئولي الفريق البافاري إنهاء تفاوضهم مع اللاعب من أجل ضمه فى صفقة إنتقال حر، بنهاية عقده.

وحدد مسئولي توتنهام مبلغ ما يقارب من 120 مليون يورو، من أجل رحيل كين فى الصيف الجاري، خشية من عدم تجديد اللاعب تعاقده مع الفريق والإنتظار لنهاية تعاقده والرحيل بشكل مجاني عن الفريق.



باريس ينضم لصراع كين

وفجرت بعص المصادر مفاجأة كبري، بدخول نادي باريس ستن جيرمان فى آطار المفاوضات مع اللاعب بشكل قوي خلال الفترة القليلة الماضية، لبحث إمكانية ضم اللاعب فى نهاية الموسم الجاري.

ويري مسئولي الفريق الباريسي، أن كين يستحق المبلغ المطلوب فيه من اجل رحيله عن توتنهام فى المريكاتو الصيفي القادم، على الرغم من كبر سن اللاعب، وإقترابه من سن الثلاثين.

فى حين يري مسئولي بايرن ميونخ، أن صفقة كين لن تتجاوز حاجز ال 80 مليون يورو، إذا ما قرر الفريق البافاري ضم اللاعب فى الصيف وعدم الإنتظار لنهاية عقده، خاصة أن الفريق الألماني يسير على إستراتيجية ونهج واضح فى هذا النوع من الإنتقالات.