شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من أرتيتا عقب ريمونتادا أرسنال أمام بورنموث بالبيرميرليج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني الحالي لأرسنال، على التعليق عن فوز لريقه أمس على بورنموث العنيد، ضمن إطار منافسات الجولة ال26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا "سعيد للغاية من أجل هذا الفوز الصعب والمثير، والذي تحقق للفريق فى الثواني الأخيرة من مواجهة بورنموث، مشيرا إلى أن تحويل الهزيمة والتأخر بهدفين، إلى فوز صعب بثلاثة أهداف، يكشف مدي الروح والشخصية الذي يتسم به لاعبيه".

وأضاف" المنافسة هذا الموسم فى الدوري الإنجليزي صعبة، حيث أن الأمور لم تنتهي بعد، ولكن مع ذلك مثل هذه الإنتصارات قد تمنح الجانرز لقب البطولة فى نهاية المطاف".

وواصل " ما زال المشوار طويلا أمام حصد لقب البيرميرليج، ولكنه يتمني أن يتم تحقيق ذلك للمدفعجية فى نهاية هذا الموسم، وتكليل هذا الجهد الثوي الذي بذله جميع اللاعبين على مدار الموسم.

وأختتم: سنقاتل حتى الرمق الأخير من أجل تحقيق هذا الحلم، مهما كان صعبا، ولكن سيسعي الجميع جاهدين إلى تحقيقه، ومحاولة إستمرار الإنتصارات فى الجولات التسع الأخيرة والمصيرية، والتى تمثل بمثابة مواجهات كوؤس.



ترتيب الدوري الإنجليزي الحالي

ويعتلي أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، وبفارق خمس نقاط كاملة عن السيتي صاحب المركز الثاني برصيد 58 نقطة، فى حين توقف رصيد بورنموث عند النقطة 21، يتزيل بها جدول ترتيب المسابقة.