شكرا لقرائتكم خبر عن بديل بوسكيتس.. برشلونة يقترب من التعاقد مع نجم ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية كتالونية، عن رغبة نادي برشلونة القوية فى التعاقد مع النجم الغيني نابي كيتا، لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، والذي سينتهي تعاقده مع الريدز فى نهاية الموسم الجاري.

ويري مسئولي برشلونة أن صفقة كيتا مناسبة للغاية لطموح الفريق ولقدراته المادية، حيث أنها لن تدخل الفريق الكتالوني فى صدام مع رابطة الليجا، بقيادة تيباس فى تلك الحالة، الشئ الذي سيسمح لمسئولي البلوجرانا تسجيل الصفقة حال إتمامها.

حيث من المتوقع أن ينضم كيتا إلى برشلونة فى صفقة إنتقال حر خلال الفترة المقبلة، بعد أن فشلت جميع المفاوضات حول تجديد النجم الغيني لتعاقده مع الريدز خلال الفترة القادمة.



أسباب تدفع برشلونة لضم كيتا!

وتعد واحدة من أبرز وأهم الأسباب التى تدفع برشلونة يسعي وراء ضم كيتا، هو رحيل بوسكيتس المتوقع بنهاية الموسم، بجانب إمكانية رحيل دي يونج فى الصيف إلى الدوري الإنجليزي، بسبب أزمة الفريق الكتالوني الأخيرة مع رابطة الليجا الإسبانية.



موقف كيتا من الإنضمام لبرشلونة

ومن جانبه، يرحب كيتا بفكرة إنتقاله إلى برشلونة فى الفترة المقبلة، بعد تطور مستوي الفريق الكتالوني بشكل ملحوظ هذا الموسم، وتقديمه لمستوي مميز، فى جميع المنافسات التى يشارك بها، على الرغم من الخروج الأوروبي المبكر للفريق.