شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حاكم الفجيرة يرأس وفد الإمارات في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالدول الأقل نموًا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ممثلًا لرئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ترأس عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقي، وفد الإمارات إلى مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالدول الأقل نموًا الذي افتتحه اليوم الأحد، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحضور عدد من قادة العالم وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والبرلمانيين والشباب.

وقال أمير قطر في كلمته الافتتاحية: "ينعقد مؤتمر أقل البلدان نموًا في دورته الخامسة في ظل التحديات الخطيرة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن الناجمة عن النزاعات الدولية الجديدة".



وأضاف "إننا على ثقة في أن هذا المؤتمر سيسهم في دعم مسيرة البلدان الأقل نموًا نحو تحقيق التنمية فيها للسنوات العشر المقبلة، وربما يكون من المناسب إحياء شعار الأمين العام للأمم المتحدة⁩ (صفر فقر) في العالم والذي يحتاج إلى تضافر الجهود الدولية".



وأكد أنه "ليس ثمة سبيل نتمكن من خلاله من بناء عالم جديد أكثر أمانًا وعدلًا وحرية لليوم والغد سوى سبيل التضامن الدولي الإنساني.. ومن هذا المنطق فإن انعقاد هذا المؤتمر يمثل تجديدًا لتضامننا ووحدة إرادتنا في مواجهة التحديات المشتركة واستشراف حلول ناجحة ومستدامة لها".

وأضاف "علينا استحضار التحديات التي يشهدها العالم في الوقت الراهن ونحن نخطط للمستقبل المشترك لشعوبنا".

من جانبه، دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ⁩الشركاء في التنمية إلى دعم تنفيذ مخرجات برنامج عمل ⁧ الدوحة⁩ وأهدافه..و تحويل كلماته إلى نتائج ملموسة.

وقال: "على الدول المتقدمة أن تعزز دعمها للدول الأقل نموا لتساعدها على الصمود في وجه التغيير المناخي".