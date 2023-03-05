شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا تكشف عن قانون جديد لوقف المهاجرين (التفاصيل الكاملة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكرت صحيفة صن اليوم الأحد، أنه سيتم كشف النقاب يوم بعد غد الثلاثاء عن قانون جديد للحد من المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا على متن مراكب صغيرة من أوروبا عبر القنال الإنجليزي.

وكانت الحكومة البريطانية قد وعدت بتكثيف الإجراءات للتصدي لهذه المشكلة بعد أن ارتفعت أعداد الذين يقومون بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى أكثر من 45 ألفًا في العام الماضي.

وذكرت الصحيفة أن القانون الجديد المقترح سيعني الحكم بعدم قبول طلبات اللجوء التي يتقدم بها الذين يصلون على متن مراكب صغيرة، وسيتم نقلهم إلى "دولة ثالثة آمنة" في أقرب وقت ممكن، وقالت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان للصحيفة: "طفح الكيل. الشعب البريطاني يريد حل هذا. لقد مل من التصريحات المتشددة والعمل غير الملائم. يجب وقف هذه المراكب".

وزاد عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الساحل الإنجليزي إلى أكثر من الضعف في العامين الماضيين، وكانت معالجة هذه القضية واحدة من 5 أولويات رئيسية حددها في يناير(كانون الثاني) الماضي رئيس الوزراء ريشي سوناك.

ووافق رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون في العام الماضي على اتفاق لإرسال عشرات الآلاف من المهاجرين الذين قطع كثيرون منهم هذه الرحلة الطويلة من أفغانستان أو سوريا أو دول أخرى تعاني من الحرب، إلى رواندا على بعد أكثر من 6400 كيلومتر، ولكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت أمرًا قضائيًا حظر في اللحظة الأخيرة أول رحلة ترحيل مقررة في يونيو(حزيران) المقبل، وتم الطعن في شرعية الاستراتيجية في وقت لاحق في المحكمة العليا في لندن.

وقضت المحكمة العليا في لندن في وقت لاحق بأنه قانوني في ديسمبر(كانون الأول) الماضي، ولكن المعارضين يسعون لاستئناف هذا الحكم.

