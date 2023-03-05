ترامب: يمكنني إنهاء الصراع في أوكرانيا خلال 24 ساعة فقط

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه لن يكون من الصعب عليه وقف الصراع في أوكرانيا خلال 24 ساعة، فقط إذا أعيد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

وقال ترامب، في تصريحات خلال المؤتمر السنوي للمحافظين الأمريكيين نقلتها قناة "روسيا اليوم": "يمكنني أن أؤكد لكم أنها لن تكون مهمة صعبة (وقف الصراع في أوكرانيا)، يمكن القيام بها في غضون 24 ساعة إذا عرف الناس ما يجب عليهم فعله".

وفي الوقت ذاته، رفض ترامب الإفصاح عن خطته بالضبط بشأن حل الصراع في أوكرانيا، وما هي الإجراءات التي ينوي اتخاذها، لافتاً إلى أن الكشف عن هذه المعلومات لن يسمح له بتحقيق خططه وإنهاء الصراع.

وقال زعيم البيت الأبيض السابق: "لن أخبركم عن هذا، لأنه إذا قمت بذلك، فمن المحتمل أن أفقد القدرة على القيام بذلك، تحتاج إلى أن تكون رئيسا للقيام بذلك، فأنت بحاجة إلى مكتب وسلطات. ومع ذلك، سيتم ذلك في غضون يوم. أكرر، هذا لم يكن ليحدث أبدا لو كنت رئيسا. هذه الحرب يجب أن تحل في يوم واحد".