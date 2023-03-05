شكرا لقرائتكم خبر عن قمة الدوري الإنجليزي..موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تنطلق اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز مباراة جماهيرية هامة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي ومانشستر يونايتد.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بقيادة المدير الفني يورجن كلوب لخوض مباراة أمام نظيره نادي مانشستر يونايتد بقيادة تين هاج.

ويسعى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب للإنتصار لعودة الفريق إلى مكانته الطبيعية مرة أخرى.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول

بينما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد بقيادة تين هاج للإنتصار من أجل مواصلة التألق والإنتصارات.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي ونادي مانشستر يونايتد اليوم.

وسوف تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي ونادي مانشستر يونايتد اليوم الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.



ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة.

بينما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي المركز السادس برصيد 39 نقطة.