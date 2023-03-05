شكرا لقرائتكم خبر عن دي يونج على رادار اليونايتد رغما عن أنف تشافي.. تفاصيل نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن النجم الهولندي فرانك دي يونج، لاعب وسط برشلونة، أصبح بصدد الإنتقال إلى مانشستر يونايتد فى الإنتقالات الصيفية المقبلة، فعلى الرغم من سعي مسئولي الشياطين الحمر وراء اللاعب كثيرًا دون جدوي إلا أن الأمور قد تغيرت الآن.

وكان دي يونج قد رفض الإنضمام إلى اليونايتد فى الصيف الماضي، رغم تصميم تين هاج الكبير وراء إتمام الصفقة، ومن ثم فأن الظروف الحالية قد تغير وجهة اللاعب الهولندي.

خاصة أن الليجا وضعت برشلونة فى مأزق بضرورة الإستغناء عن بعض لاعبيه من أجل السماح للفريق بإتمام إنتقالات جديدة، فى نهاية الموسم الجاري.

وأصبح برشلونة لا يمتلك حلولا كثيرة فى هذا الصدد، حيث أن الفريق الكتالوني مجبرا على التخلص من دي يونج فى الصيف، ضمن قائمة اللاعبين الضخمة المقرر رحيلها فى الصيف المقبل.



موقف برشلونة من رحيل دي يونج

وعلى الرغم من إنفتاح الجانب الكتالوني على دي يونج فى الموسم الماضي، إلا أن تألق اللاعب بهذا الشكل اللافت بالموسم الحالي، يضع إدارة برشلونة وجهازه الفني فى مأزق كبير، خاصة أن الجماهير الكتالونية لن تتقبل فكرة رحيل فرانكي بأي حال من الأحوال.

فى الوقت الذي تفكر فيه إدارة برشلونة بشكل جادي فى الإستثمار باللاعب، ولكن يرفض تشافي بشكل قاطع فكرة رحيله.

الجدير بالذكر أن برشلونة سيلاقي فالنسيا الليلة، ضمن منافسات الجولة ال24 من الليجا، فى تمام الساعة الثامنة والربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة.